Nie muszą spać 7 godzin, a czują się świetnie. Jest wytłumaczenie

Niektórym z nas przydarzają się czasem bezsenne noce, ale przesypianie czterech godzin snu jest zazwyczaj niewystarczające. Co więcej, niedosypianie może powodować długotrwałe i negatywne konsekwencje zdrowotne. Może wystąpić pogorszenie koncentracji, samopoczucia, a nawet pamięci. Nie mówiąc już o ryzyku wystąpienia chorób, takich jak otyłość lub problemy sercowo-naczyniowe. Najważniejsze instytucje zdrowotne zalecają co najmniej siedem godzin snu.

Naukowców interesują jednak te przypadki, które wyłamują się z powyższego schematu i śpią mniej niż te siedem godzin. Okazuje się, że na niektórych wcale nie odbija się to negatywnie. A mimo faktu, że śpią oni mniej, są pełni życia i zdrowia.

To wszystko kwestia genów

Profesor Ying-Hui Fu, specjalista w dziedzinie neurologii, wraz z zespołem badawczym z Uniwersytetu Kalifornijskiego, badał tego typu osoby, wyróżniające się pod tym kątem na tle populacji. Naukowcy doszli do wniosków, że osoby te mają mutację genów - chondrocytów zarodkowych. Są one przekazywane z pokolenia na pokolenie. Osoby, które mają tego typu geny nie potrzebują siedmiu godzin snu, aby funkcjonować dobrze na co dzień. Mogą spać o wiele krócej, bez uszczerbku na zdrowiu.