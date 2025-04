Wysokie ciśnienie krwi? Jedz więcej tego produktu

Masz podniesione ciśnienie?

Nadciśnienie tętnicze to typowy problem naszych czasów. Dotyka ono ponad 30 procent dorosłych na świecie. Jest to główna przyczyna choroby wieńcowej i udaru mózgu, a także może prowadzić do szeregu innych schorzeń, takich jak przewlekła choroba nerek, niewydolność serca, nieregularne bicie serca. Co ciekawe, jej skutkiem może być także demencja.