Wynieśli antymaterię z laboratorium w CERN. To najcenniejsza substancja na świecie

Mimo to produkcja antymaterii jest możliwa w CERN za pomocą Wielkiego Zderzacza Hadronów. Powstaje ona w wysokoenergetycznych procesach zderzeń cząsteczek i na całym świecie nie ma zbyt wielu akceleratorów zdolnych do jej wyprodukowania. Jednak nie tylko to jest problemem, ale także jej właściwości: otóż antymateria i materia po zetknięciu ze sobą anihilują. To znaczy, uwalniają całą energię pod postacią promieniowania, tak, że nie pozostaje po nich nic.