Ta gwiazda za chwilę wybuchnie. Zobaczysz to gołym okiem

Fanów obserwacji nocnego nieba czeka nie lada gratka. Pojawi się na nim bowiem “nowa” gwiazda. Wszystko przez wybuch tego obiektu. To pierwsze takie zjawisko od około 80 lat.

Oczywiście to nie tak, że tej gwiazdy wcześniej nie było. T Coronae Borealis była znana już od dawna. Wiemy o niej chociażby to, że tak naprawdę są to dwie gwiazdy: czerwonego olbrzyma i białego karła. Oba mają na siebie ważny wpływ. Zwykle jednak nie są widoczne gołym okiem. Ale jest wyjątek.

Wybuchowa gwiazda

Karzeł ściąga bowiem przez grawitację gaz z czerwonego olbrzyma gromadząc go przy swojej powierzchni. Następnie dochodzi do eksplozji termojądrowej, która powoduje tymczasowe rozjaśnienie gwiazdy. Następnie karzeł wraca do swojego normalnego stanu i cykl rozpoczyna się na nowo.

Wedle historycznej obserwacji T Coronae Borealis wybucha co około osiemdziesiąt lat. Astronomowie właśnie spodziewają się jej wybuchu. Ma on nastąpić w okresie od teraz do września. Widowiska należy wypatrywać w gwiazdozbiorze Korony Północnej, między Wolarzem a Herkulesem, których można obecnie znaleźć po wschodniej stronie nocnego nieba.

