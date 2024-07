Twoja twarz też tak ma? Masz powody do obaw

Twoja twarz brzmi znajomo? To pół biedy. Gorzej jeśli ma konkretną temperaturę w wybranych miejscach. Naukowcy odkryli właśnie powiązanie między takim stanem rzeczy a poważnymi chorobami przewlekłymi.

Na co trzeba zwrócić uwagę? Chłodniejszy noc i ciepłe policzki to sygnał, że może wzrastać ciśnienie naszej krwi. Niestety, problem polega na to, że różnice te nie są łatwo wyczuwalne za pomocą samego dotyku. Dopiero odpowiednie wzorce temperatury oparte na sztucznej inteligencji w połączeniu z kamerą termowizyjną mogą pomóc w ich identyfikacji. Na szczęście sam pomiar jest dość prosty i nieinwazyjny, co może pomóc we wczesnym wykrywaniu chorób takich jak cukrzyca czy wysokie ciśnienie krwi w lekarskich gabinetach.

Co mówi o Tobie Twoja twarz?

Nad tym rozwiązaniem pracowali naukowcy z Uniwersytetu Pekińskiego. Chińczycy wcześniej opracowali już podobne rozwiązania bazujące na strukturze twarzy w 3D do przewidywania czy nasz organizm starzeje się prawidłowo. W następnej kolejności postanowili przyjrzeć się właśnie jak inne cechy twarzy, w tym także temperatura, mogą przewidywać tempo starzenia się oraz ogólny stan zdrowia pacjenta.

Chińczycy przeanalizowali temperaturę twarzy ponad 2800 uczestników w wieku od 21 do 88 lat. Kolejnym krokiem było wytrenowanie modeli sztucznej inteligencji w taki sposób, by potrafiły one przewidzieć wiek danej osoby. Dzięki temu zespół odkrył, że na przykład nos z postępującym wiekiem badanych obniża swoją temperaturę szybciej od pozostałych części twarzy. W przeciwnym kierunku natomiast podąża temperatura wokół oczu, która wzrasta wraz z kolejnymi latami naszego życia.

Średnie temperatury twarzy w dwóch grupach wiekowych wśród kobiet w wieku 50-60 lat

Naukowcy wykazali też związek temperatury twarzy z chorobami. Osoby cierpiące na cukrzycę i stłuszczenie wątroby starzały się szybciej, co objawiało się właśnie tendencją do wyższych temperatur wokół oczu niż ich zdrowi rówieśnicy. Z kolei badani z podwyższonym ciśnieniem krwi charakteryzowali się cieplejszymi policzkami. Jak podaje portal Science Daily, te dwa objawy wynikają głównie ze wzrostu aktywności komórkowej związanej ze stanem zapalnym, takiej jak naprawa uszkodzonego DNA i zwalczanie infekcji. Potwierdzają to analizy próbek krwi uczestników badania.

Sport to jednak zdrowie

Badacze postawili sobie jednak jeszcze jedno pytanie: Czy można “zmniejszyć” wiek sugerowany przez temperaturę naszej twarzy? Po raz kolejny okazuje się, że rozwiązaniem jest… ruch. W ramach badania poproszono 23 uczestników o skakanie na skakance co najmniej 800 razy dziennie przez łączny okres dwóch tygodni. Po tym czasie temperatura na ich twarzy odpowiadała aż 5 lat młodszym kolegom i koleżankom. Kolejny cel na liście chińskich uczony to sprawdzenie możliwości termicznego obrazowania twarzy do przewidywanie innych chorób, takich jak chociażby zaburzenia snu czy problemy sercowo-naczyniowe.

