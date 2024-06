Pomysłowo wykorzystała Thermomix. Polacy dostali głupawki

Lek. Katarzyna Woźniak wpadła w sidła Internetu. Próba ważenia noworodka okazała się przykra w skutkach, gdyż na influencerkę spadła lawina hejtu. Słusznie czy niesłusznie? To każdy musi ocenić sam.

Wczoraj, 5 czerwca Internet zawrzał, w reakcji na nietypową metodę ważenia dziecka, którą zaproponowała Katarzyna Woźniak, doświadczony lekarka, w sieci znana jako Mama i stetoskop. Pani doktor ułożyła swojego syna w misce, na tetrowej pieluszce i próbowała zważyć go z pomocą robota kuchennego Thermomix. Cały proces nagrała na InstaStories, a dziecku nie stała się żadna krzywda.

Przykład doktor Katarzyny Woźniak, że nie warto tego robić. Po pierwsze: ważenie nie powiodło się, gdyż jak dziecko okazało się za ciężkie - na wyświetlaczu Thermomixa pojawił się komunikat: "misa naczynia jest pełna". Po drugie: Internet zawrzał, a wszystkie portale plotkarskie skupiły się na doktor Woźniak.

W odpowiedzi na komentarze Internautów oraz wiele artykułów opisujących ważenie dziecka w Thermomixie, Katarzyna Woźniak udzieliła wywiadu Paulinie Wójtowicz z portalu Medonet. W wywiadzie dr Woźniak tłumaczy m.in.: jak ważne jest regularne ważenie noworodków, dlaczego precyzja jest bardzo ważna oraz to jak wpadła na pomysł ważenia swojego dziecka w robocie kuchennym.

Na pytanie redaktor Wójtowicz dotyczące reakcji na falę hejtu, dr Woźniak odpowiedziała:

Szczerze mówiąc, byłam zaskoczona, choć w mediach społecznościowych nie jestem nowicjuszem i wiele już przeszłam. Zabolały mnie dwie rzeczy. Po pierwsze insynuacje, że mogłabym narazić własne dziecko na niebezpieczeństwo dla lajków czy zasięgów. [...] Po drugie niemające wiele wspólnego z rzeczywistością nagłówki w mediach. Rozumiem, że tytuł "Influencerka włożyła dziecko do Thermomiksa" brzmi jak patologia i jest klikalny, ale ja synka nie włożyłam do robota, tylko położyłam w misce umieszczonej na Thermomiksie — to znacząca różnica.