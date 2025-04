Ten ryż ma w sobie więcej popularnej toksyny. Czy są powody do obaw?

Arsen i jego związki to substancje chemiczne, które mogą być dla nas zabójcze. Dość wspomnieć tu o toksycznym arszeniku, który w pewnym momencie historii był niezwykle popularną trucizną. Czy jego zwiększona obecność w pełnoziarnistym produkcie, jakim jest ryż brązowy, to powód do niepokoju? Zdaniem amerykańskich uczonych wcale nie.

„Dawka czyni truciznę”

Zasadnicza kwestia to ilość dawki. Wspomniany arszenik jest przecież także używany dziś w leczeniu niektórych przypadków raka. Podobnie jest z samym arsenem, który występuje naturalnie w glebie i wodzie, skąd może łatwo przeniknąć do produktów społecznych, nie stając się jednak zagrożeniem. Tak jest w również w przypadku brązowego ryżu. Najnowsze badania pokazują, że nie ma żadnych powodów do obaw. Choć arsenu w tym przypadku jest więcej niż u białego braciszka, to jednak ilość tego pierwiastka jest znacznie poniżej jakiegokolwiek poziomu uważanego za ryzykowny dla zdrowia ludzkiego.