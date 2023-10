Nauczyciele beneficjentami wyborów. Szykuje się kolejny bonus

Jak się okazuje, nagroda specjalna dla nauczycieli nie przysługuje im wszystkim. Wiemy jednak, kto może jej oczekiwać i jakie trzeba spełniać kryteria.

Nie da się ukryć, że nauczyciele są jedną z najbardziej niezadowolonych ze swojej sytuacji grup zawodowych w Polsce. Niskie pensje, praca po godzinach, problemy z uczniami, a do tego roszczeniowi rodzice. Nic dziwnego, że w ciągu ostatnich lat, kilkukrotnie strajkowali i urządzali protesty. Teraz tuż przed wyborami, rząd postanowił wypłacić specjalne nagrody dla nich, lecz nie każdy się załapie.

Rząd wypłaci nagrody specjalne dla nauczycieli

Aktywnie pracujący nauczyciele zostaną w końcu docenieni. Z okazji 250. rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej rząd postanowił wypłacić przedstawicielom tej grupy zawodowej specjalną nagrodę. Jeszcze w październiku wielu nauczycieli otrzyma dodatkowe pieniądze w wysokości 1125 złotych brutto.

Pieniądze zostaną wypłacone jeszcze przed dniem nauczyciela, a co za tym idzie, przed najbliższymi wyborami parlamentarnymi. Nagroda specjalna dotyczy nauczycieli pracujących w szkołach, przedszkolach, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i innych ośrodkach wychowawczych. Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć również osoby zatrudnione w okręgowych i Centralnej Komisji Egzaminacyjnych. Nagroda przysługuje również osobom zatrudnionym w placówkach edukacyjnych, które nie są nauczycielami.

Warto jednak zaznaczyć, że nie każdy może dostać dodatkowe środki. Nie przysługują one pracownikom, którzy od 1 do 20 września bieżącego roku przebywali na bezpłatnym urlopie. Wielu nauczycieli może zastanawiać się, co w dość częstej sytuacji, w której pracują w więcej niż jednej placówce. Otóż wtedy nagroda zostanie im wypłacona tam, gdzie są zatrudnieni w wyższym wymiarze godzin lub mają dłuższy staż.

Laptopy dla nauczycieli

Nagroda specjalna to nie wszystko, na co nauczyciele w najbliższym czasie mogą liczyć. Projekt rozporządzenia do ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli przewiduje wprowadzenie specjalnych bonów na laptopy dla nauczycieli.

Kwota takiego bonu to 2500 złotych, jednak nie każdy pracownik szkół i ośrodków wychowawczych może się na niego załapać. Okazało się, że przysługuje on wyłącznie nauczycielom pracującym z uczniami klas 4-8. Oznacza to, że wspomniany bon nie przysługuje nauczycielom klas 1-3 ani szkół ponadpodstawowych. Więcej na ten temat można przeczytać w osobnym artykule.

Źródło zdjęć: Telepolis (Mieszko Zagańczyk)

Źródło tekstu: edukacja,dziennik.pl