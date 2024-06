Rozgryźli tajemnicę polityków. Też to dostrzegasz?

Nie rozumiesz polityków? Nic dziwnego. Wielu z nich uwielbia okrągłe słówka, z których nic nie wynika. Czasem jednak złożoność ich wypowiedzi sprawia, że sam autor może mieć problem ze zrozumieniem swoich słów. Jest jednak coś, co może to zmienić.

Okazuje się, że na wypowiedzi polityków i polityczek w pewnym sensie może mieć wpływ także globalne ocieplenie. A przynajmniej wynikające z niego wysokie temperatury. Okazuje się bowiem, że zmiany te wpływają na zmniejszenie złożoności języka polityków. I wbrew pozorom, nie musi to być jedynie zaleta. Także ten złożony i precyzyjny język jest przecież w tym zawodzie niezwykle potrzebny.

Wiek też ma znaczenie

Badanie opublikowane w iScience obejmuje miliony przemówień, których autorami jest 28 000 polityków z ośmiu różnych krajów. Co więcej, zebrane wyniki obejmują okres kilku dekad. Jak wskazują uczeni, większa temperatura wpływa na złożoność języka u polityków i polityczek. Widać to szczególnie u starszych osób. Ale to nie wszystkie wnioski. Naukowcy z Max Planck Institute for Demographic Research w Rostocku podkreślają także, że wyniki dostarczają nowych dowodów na ogólny wpływ czynników środowiskowych na zachowanie ludzi.

Jak wskazuje zespół, choć pozornie prostszy język polityków i polityczek powinien nas cieszyć, to jednak wynik badania ma to także niepokojące konsekwencje. Wyższa temperatura może bowiem przekładać się także na inne obszary, takie jak podejmowanie decyzji legislacyjnych, planowanie budżetu, czy reprezentowanie obywateli na świecie. Wysokie temperatury mogą mieć też wpływ na wydajność poznawczą rządzących. Temu tematowi z resztą zespół chce się jeszcze szerzej przyjrzeć w kolejnym badaniu. Do analizowanych zagadnień chcą dołączyć także wpływ wysokich temperatur na produktywność polityków i polityczek, co przekładać się może tym samym na podejmowanie decyzji legislacyjnych i ich skuteczność oraz trafność pod kątem realnych problemów społeczeństwa.

