Foliarze mają nowego boga. Nawraca ich AI

Sztuczna inteligencja ma duży potencjał, ale na razie jest on w znacznej mierze niewykorzystany. Ciekawe światełko w tunelu nadeszło jednak ze światka akademickiego. Najnowsze badania wykazały, że AI może być bardzo przydatnym narzędziem, aby zmienić zdanie fanów teorii spiskowych.

Pogadaj z AI a przestaniesz wierzyć w płaską Ziemię

Dyskusja z kolokwialnie nazywanymi "foliarzami" to najczęściej walka z wiatrakami. Są to osoby najczęściej, które okopały się w swoich wierzeniach i niezwykle trudno w ogóle zmienić ich zdanie, lub nawet sprawić, by nas wysłuchały. Dostarczanie im racjonalnych, naukowych wytłumaczeń oraz twardych dowodów może mieć też zupełnie odwrotny skutek - jeszcze bardziej utwierdzą się w swoich przekonaniach wytłumaczalnych przez jakąś coraz bardziej ezoteryczną teorię spiskową.

Jest jednak nadzieja. Najnowsza praca naukowa pod tytułem "Trwałe obniżanie poziomu wiary w teorie spiskowe poprzez dialog z AI" eksploruje temat komunikacji osób, które wierzyły w konspiracjonizm i przeprowadziły rozmowy ze sztuczną inteligencją, która zachęcała ich do przewartościowania poglądów na dany temat.

Badanie wykonano na grupie 2190 mieszkańców USA, którzy we własnych słowach mieli opisać teorię spiskową, w którą szczerze wierzą. Uczestnicy byli zachęcani do tego, aby wytłumaczyć na czym bazują swoją teorię, a następnie odbyli rozmowę z botem wytrenowanym za pomocą modelu GPT-4 Turbo. Ten bot, zwany Debunkbotem, reagował na "dowody" przedstawione przez respondentów.

Naukowcy postanowili sięgnąć po sztuczną inteligencję, ponieważ problemem z odnoszeniem się do teorii spiskowych jest ich ilość. Jest ich tak wiele, że walka z tymi argumentami wymaga ogromnego stopnia konkretności, który byłby niemożliwy bez wyspecjalizowanych narzędzi. Badania zakończyły się sukcesem.

Ekeoma Uzogara, redaktor wspomnianej pracy naukowej napisał w jej podsumowaniu:

Zdolność chatbota, aby znieść nawałnicę bardzo konkretnych argumentów rozmów i odnieść się do nich w krytyczny sposób zaskutkował tym, że w trakcie kilku miesięcy spadł poziom wiary badanych w teorie spiskowe. [Nasze wyniki] podważają utarte przekonanie, że wiary w konspiracjonizm nie da się zmienić.

Z chatbota AI można skorzystać pod tym adresem.

Źródło tekstu: Gizmodo, Science, opr. wł.