W Olsztynie przypadkiem powstało nowe jezioro. Ale raczej nie na długo

Czas na aktualizację map. Przynajmniej tych, na których pokazany jest Olsztyn. Miasto wzbogaciło się bowiem o… kolejne jezioro. Co ciekawe, Płociduga Duża to zbiornik, który istniał już kiedyś, ale został osuszony w XIX wieku. Teraz powrócił.

Wszystko przez obfite opady deszczu. Teren zajmowany kiedyś przez Płocidugę Dużą osuszono w XIX wieku pod stworzenie łąki do wypasu koni. Obecnie teren ten znajduje się w niedalekiej odległości chociażby do dzielnicy Kortowo, gdzie znajduje się wiele budynków akademickich. Nowe jezioro raczej jednak nie zabawi zbyt długo na mapach. O ile w ogóle zdąży tam trafić.

Najlepsza możliwa opcja

Powrót jeziora to suma kilku czynników. Pierwszym i najistotniejszym jest zdecydowanie wywołany przez intensywne deszcze wzrost poziomu rzeki Łyny przepływającej przez miasto. W połączeniu z podziurawionym prawdopodobnie przez bobry wałem przeciwpowodziowym i ewentualnymi niedrożnościami systemu melioracji, dało to efekt w postaci odtworzenia starego jeziora.

Zdaniem ekspertów cytowanych przez portal naukawpolsce.pl to najlepsze rozwiązanie, jakie mogło się przytrafić w tej sytuacji. Gdyby woda nie wylała w rejonie dawnego jeziora, popłynęła by dalej w stronę miasta, co mogłoby doprowadzić do większych zniszczeń. Ale i ta sytuacja nie jest idealna. Zamknięciu uległa popularna ścieżka rowerowa nazywaną Łynostradą, łącząca między innymi południowe dzielnice z centrum.

Naukowcy wskazują jednak, że nowe-stare jezioro nie zabawi zbyt długo w Olsztynie. Gdy poziom wody opadnie, obszar zapewne znów zamieni się w trzcinowisko. Ale, jak podkreślają eksperci, to rozwiązanie w postaci obszaru zalewowego powinno być zachowane, ponieważ pozwala w bezpieczny sposób przejąć nadwyżkę wody z rzeki. Do tego takie sytuacje mogą być korzystne dla okolicznej przyrody, ponieważ rzeka może użyźnić te obszary.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Serdelll, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Źródło tekstu: naukawpolsce.pl, PAP