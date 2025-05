Odkryto ogromne pokłady złota. Wypłynie do nas spod ziemi

To, że złóż złota trzeba szukać pod ziemią, nie jest niczym zaskakującym. Ale gdy myślimy o tym surowcu, zwykle kojarzymy go głównie z kopalnią w Złotym Stoku i słynną gorączką z Ameryki Północnej. Jednak najnowsze badania skupione na skałach wulkanicznych wskazują, że złoto może „samo do nas przypłynąć”. I to z miejsca, gdzie może być go kilkadziesiąt razy więcej niż na wierzchniej warstwie naszej planety. Ten cenny metal ma bowiem znajdować się w samym jądrze Ziemi.