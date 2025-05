Nitka dentystyczna zmierzy poziom stresu. Wystarczy zrobić jedną rzecz

Monitorowanie poziomu stresu jest ważne

Wiadomo nie od dziś, że stres nie niesie ze sobą niczego dobrego. A gdy mamy do czynienia z przewlekłym stresem, to może się dla nas naprawdę źle skończyć. Prowadzi on do podwyższonego ciśnienia krwi, obniża odporność, może powodować depresję oraz lęki. Warto zatem monitorować jego poziom. Problem polega na tym, że narzędzia, których używamy do monitorowania stresu są albo niedokładne, albo drogie. Głównie polegają na wypełnianiu kwestionariuszy samooceny lub na ocenach psychiatrycznych. Mogą zatem same w sobie stanowić dodatkowe źródło stresu.