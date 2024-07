Nanoroboty-zabójcy już tu są. Mają pomóc z... popularną chorobą

Zespół naukowców może mówić o sporym sukcesie. Opracowane przez nich rozwiązanie było w stanie zabić komórki nowotworowe. Było to możliwe dzięki zastosowaniu nanorobotów.

Eksperyment prowadzony w szwedzkim Karolinska Institutet został przeprowadzony na myszach. Zastosowana jednak terapia jest o tyle niezwykła, że do leczenia chorych zwierząt zastosowano swego rodzaju nanoroboty. Szczegóły ujawnia artykuł w magazynie „Nature Nanotechnology”. Efekty są ogromne, a przed zespołem ze Szwecji kolejne wyzwania. Jak udało się osiągnąć ten sukces?

Czują kwas

Pierwszym krokiem do nowatorskiej terapii było stworzenie sześciokątnych struktur złożonych z peptydów, które przy kontakcie z powierzchnią komórki doprowadzała do jej zniszczenia – opisuje cały proces portal naukawpolsce.pl. Warto jednak dodać, że zastosowanie tylko tego rozwiązania doprowadziłoby do zniszczenia wszystkich komórek w organizmie. Z tego powodu konieczne było opracowanie takiego rozwiązania, która będzie aktywować wspomniane struktury tylko w wybranych momentach.

Dla tego celu wykorzystano technikę zwaną origami DNA, dzięki której opracowano swego rodzaju wyłącznik awaryjny, co pozwala aktywować się tylko w przypadku komórek nowotworowych. Pomaga w tym niskie pH, czyli kwaśne mikrośrodowisko, które często otacza komórki nowotworowe. Teraz jest także katalizatorem do uruchomienia “broni”, a warunkowa struktura powoduje, że mówi się tu o przypadku nanorobota, choć chyba nie do końca takiego jak niektórzy mogliby się spodziewać. Najważniejszy jest jednak efekt, a nie nazewnictwo. A wyniki wskazują, że po zastosowaniu tego rozwiązaniach na testowanych myszach odnotowano spadek wzrostu guza piersi o aż 70% więcej niż u grupy kontrolnej.

Niestety te wyniki nie oznaczają, że rozwiązanie będzie można od razu zastosować u ludzi. Szwedzcy badacze wskazują, że kolejnym krokiem jest test na bardziej zaawansowanych, okazach nowotworów, przypominających przypadki u ludzi. Lepszego przyjrzenia wymagają także skutki uboczne tej metody. Kolejny wątek to możliwość ukierunkowania nanorobotów na konkretny typ nowotworów. Szwedzi są jednak dobrej myśli, na co najlepiej wskazuje chęć opatentowania opracowanych przez zespół nanorobotów.

