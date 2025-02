Magiczny składnik. Dodaj łyżeczkę do kawy, później sobie podziękujesz

Okazuje się, że wcale nie musimy pić kawy z samym cukrem lub mlekiem. To tak wdzięczny napój, że niemal z każdym sezonem doczekujemy się jego nowej wersji. Aromatyczny składnik, o którym mowa, zaczęli dodawać do kawy Grecy. To właśnie w tym kraju kawa z dodatkiem tahini, stała się szybko prawdziwym hitem. Kawa z tahini została okrzyknięta prawdziwym hitem 2024. Przygotowywana w małym miedzianym tygielku briki - była serwowana najczęściej o poranku, w towarzystwie pieczywa. Można z powodzeniem pić ją samą, bowiem jest na tyle treściwa, że może zastąpić przekąskę.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wszyscy miłośnicy kawy, ale także zdrowych napojów, mogą spojrzeć na kawę z tahini łaskawym okiem. Greczynki dodają po jednej łyżeczce tahini do filiżanki kawy i twierdzą, że pomaga im to schudnąć. Tahini to nic innego, jak pasta sezamowa, która jest nie tylko armatyczna, ale także zdrowa. W taki sposób podana kawa dostarcza do naszego organizmu antyoksydanty i błonnik, które stanowią bardzo ważne elementy przyspieszające proces odchudzania. Wiosna czai się tuż za rogiem, dlatego jesteśmy pewni, że po taką kawę, lada moment sięgnie jeszcze więcej osób. Oczywiście mowa o tych, którzy lubią smak i aromat nie tylko kawy, ale także i sezamu.

Jak powstaje tahini? To zmielone ziarna sezamu, które mogą być łuskane prażone, albo niełuskane. Zawiera garść cennych składników - antyoksydanty, głównie lignany, które zapobiegają powstawaniu stanów zapalnych w naszym organiźmie. Ale to nie wszystko - tahini to także cenne źródło manganu, fosforu, witaminy B6 oraz tiaminy. Badania dotyczące sezamu potwierdziły, że może on wspierać pracę wątroby i nerek u pacjentów cierpiących na cukrzycę typu 2.

Naukowców zainteresowały także właściwości odchudzające kawy z tahini. Okazało się, że już jedna łyżeczka (ok. 15g) dodana do kawy, dostarcza 1g błonnika, który wspiera działanie układu pokarmowego, zapobiegając zaparciom. Uczucie sytości zostaje zwiększone, a zawartość węglowodanow powoduje, że nie ma konieczności dodatkowego słodzenia kawy. Udowodniono też, że pijąc kawę z dodatkiem pasy sezamowej, nie mamy ochoty sięgać po dodatkowe słodycze. A już na pewno nie po pączki, które to niebawem pojawią się w każdym sklepie i cukierni, z okazji Tłustego Czwartku.