Kardiolodzy alarmują. Polacy powinni porzucić ten poranny nawyk

Kortyzol może być wysoki i możemy czuć się zmęczeni lub mieć mało energii, jak po przebudzeniu. Może też być niski i wtedy będziemy wręcz tryskać energią, jakbyśmy byli w świetnym nastroju. Gdybym miał porównać do czegoś poziom kortyzolu, to byłoby to podrażnienie.

- powiedział dr Chris Mosunic, kardiolog.