Oto, co się dzieje, gdy pijesz ten napój codziennie. Najnowsze wyniki

Więcej kawy? Zdrowsze starzenie się

Mając 70 lat lub więcej, badane miały nadal dobrą samoocenę zdrowia psychicznego i fizycznego. Nie zgłaszały także problemów z pamięcią, ani nie zaobserwowano u nich upośledzenia funkcji poznawczych. Co najważniejsze i warte zanotowania, to fakt, że były one wolne od 11 przewlekłych chorób, m.in. "nowotworu, cukrzycy typu 2, chorób serca, niewydolności nerek, choroby Parkinsona i stwardnienia rozsianego".