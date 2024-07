Uwielbiamy na to patrzeć. Naukowcy wiedzą czemu

Huragany, gradobicie, podtopienia – to nie tylko klimatyczne katastrofy dla wielu z nas, ale też… niesamowity materiał do oglądania na Facebooku czy TikToku. Czasem przez nawet 12 godzin na raz.

Nie ma wątpliwości, że w ostatnich latach ekstremalne zjawiska pogodowe zwiększyły zarówno swoją częstotliwość występowania, jak i siłę, z jaką uderzają. Naukowcy zaobserwowali, że przy okazji wzrosło też jednak zainteresowanie ze strony opinii publicznej. Oczywiście spory wkład ma tu rozwój dostępu do Internetu i same media społecznościowe. Dlaczego jednak poświęcamy tak dużo czasu na obserwowanie takich katastrof klimatycznych?

Nie tylko zwykłe "gapienie się"

Tematem zajął się zespół badaczy z Uniwerstytetu w Plymouth. W badaniu skupiono się na transmisji na żywo kilku wydarzeń – huraganów Irma w 2017 i Ian w 2022 oraz orkanów Dudley, Eunice i Franklin, które przeszły nad Europą w 2022 roku. Zarówno Dudley jak i Eunice przeszły też nad Polską, czyniąc sporo szkód w naszym kraju. Tylko w tym pierwszym przypadku zarejestrowano 23 tornada. Jedno z nich zniszczyło w Krakowie dźwig o długości 20 metrów.

Na czym skupiali się widzowie oglądający transmisje? Dzięki szczegółowej analizie komentarzy podzielono ich na kilka grup. Pierwsza to osoby znajdujące się bezpośrednio na obszarach dotkniętych gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. Tam wymieniano się głównie komentarzami na temat ewentualnych działań ewakuacyjnych. Drugą grupę stanowili widzowie mający jakieś połączenie z regionem objętym zagrożeniem. Tu można było znaleźć wiele komentarzy mających na celu wsparcie dotkniętych zniszczeniami. Jednocześnie, zdaniem badaczy, dowodzi to, że wspomniane transmisje związane z różnymi katastrofami na Ziemi, nie są wykorzystywane jedynie do prostego gapienia się na spektakularne widoki.

Streaming na żywo dzięki specyficznej formule przekazu daje możliwość reagowania w czasie rzeczywistym. Cały zebrany materiał, który posłużył do tej analizy, trwał łącznie 65 godzin. Obejrzało go natomiast ponad 1,8 miliona osób. Około 5 tysięcy z nich zostawiło w sumie 14 300 komentarzy na ten temat. Zdaniem autorów badania dowodzi to jeszcze jednej rzeczy – pragnienia lepszego zrozumienia tych zjawisk oraz poznanie nauki, która je tłumaczy.

