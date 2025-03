Ile kawy to za dużo? Ile filiżanek można wypić na zdrowie?

Niezależnie od naszych zwyczajów, jednego możemy być pewni - kawa odgrywa znaczącą rolę w naszym życiu. Od dostarczania energii rano, do oferowania chwil komfortu w dalszej części dnia. Pozostaje jednak pytanie - ile kawy to za dużo? Gdzie leży granica spożycia? I tu możemy poczuć lekki zawód. Badacze są zdania, że nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi na to konkretne pytanie. Odpowiedź brzmi "to zależy". Zależy od naszego ciała, nawyków i tego jak działa na nas kofeina. Nie oznacza to jednocześnie, że nie istnieją pewne ustalone normy, które warto znać.