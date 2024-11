Co dzieje się po śmierci? Może to nie być tak sensacyjne, jak sądzisz

Biały tunel, śpiewające aniołki, wyjście z własnego ciała – część z osób, które przeżyły śmierć kliniczną, opowiada czasem niezwykłe historie na temat swoich doświadczeń z czasu, gdy byli na skraju życia i śmierci. Badania naukowe pokazują, że ci pacjenci mogą mieć w pewnym sensie rację na temat swoich wspomnień. A jednocześnie, nic z tych rzeczy nigdy nie miało miejsca w rzeczywistości.

Temat śmierci jest z nami w zasadzie od samego początku życia. To część nieustannego procesu, który wciąż się powtarza. Jednak przez lata tak jak i początek życia, tak i śmierć otaczane były zasłoną różnego rodzaju mistyczności, która razem z brakiem dostępu do odpowiednich narzędzi nie pozwalała przyjrzeć się tym procesom. Jednak ostatnie lata przyniosły postęp technologiczny, który pozwolił nie tylko szukać początku życia, ale i jego kresu. Czego udało się na ten temat dowiedzieć?

Doświadczenia bliskie śmierci

Uwagę badaczy przyciągały między innymi doświadczenia bliskie śmierci. Wraz z postępem medycyny coraz częściej udawało nam się ratować ludzi z coraz bardziej odległych punktów na drodze ku końcowi życia. Wielu "zawróconych" z tej trasy relacjonowało intrygujące historie, które zdawały się być doświadczeniami mistycznymi. Najnowsze badania pokazują jednak, że życie przelatujące przed oczami, niebiańskie chóry czy tunel ze światłem na końcu mogły być realnymi doświadczeniami tych ludzi. Ale wszystko na to wskazuje, że nie odpowiadała za to żadna nadludzka siła a... nasz mózg. Więcej na ten temat znajdziecie w materiale wideo poniżej.

Wbrew pozorom temat śmierci człowieka jest dla nas wciąż zagadką. Tym bardziej, że postęp technologiczny pozwolił przesunąć punkt, w którym mówimy o zakończeniu życia. Ba, dziś nawet ciężko mówić o punkcie, a raczej to proces, który być może wciąż ma miejsce na zawrócenie tych, którzy ruszyli w ramiona śmierci. I nadal zdaje się nie dawać nam nomen omen ostateczej odpowiedzi na to co po tej śmierci się dzieje. A wy, co o tym sądzicie?

