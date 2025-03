Dodaj ten składnik do kawy, a organizm ci podziękuje

Ostatnio, coraz większe uznanie budzi kawa z dodatkiem jajka. Czy ten sposób przygotowywania kawy ma szansę stać się hitem? Źródła twierdzą, że jajko dodane do tego napoju to samo dobro. Nie dość, że jest to smaczna alternatywa kawy, to jeszcze wspiera pracę wątroby i reguluje poziom cholesterolu. Taka kawa łączy w sobie smak i korzyści składników obecnych w jajku.