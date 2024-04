Ten przodek krokodyla był jak czołg. To bardzo wyjątkowy okaz

Naukowcy z University of Texas w Austin odkryli właśnie przodka krokodyla z ery dinozaurów. Okaz jest niezwykle wyjątkowy, ponieważ do badań trafiło aż 70% powierzchni jego pancerza. Zwykle taki materiał jest dość ograniczony. Tym razem jednak udało się znaleźć naprawdę pokaźną część pancerza od tylnej części szyi i ramion aż do czubka ogona!

Opancerzone aetozaury były jak czołgi epoki triasowej. Dzięki najnowszym badaniom zidentyfikowano właśnie kolejny gatunek aetozaura – donoszą „The Anatomical Record” oraz University of Texas w Austin.

Pancerz – mozaika

Gatunek Garzapelta muelleri, bo tak właśnie nazwano nowe znalezisko, żył ok. 215 mln lat temu i przypominał krzyżówkę krokodyla z przerośniętym pancernikiem. Należał do grupy zwierząt zwanych aetozaurami. Występowały one między innymi w triasie, tuż przed wielką dominacją dinozaurów. Ich skamieniałości znajdowane są na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy i Australii.

Nazwa "Garza" nawiązuje do hrabstwa Garza w północno-zachodnim Teksasie, gdzie znaleziono okaz, a "Pelta" to po grecku "tarcza", co odnosi się do solidnego pancerza zwierzęcia. Z kolei nazwa gatunkowa "muelleri" nawiązuje do nazwiska paleontologa, Billa Muellera, który odkrył skamieniałość.

autor: Márcio L. Castro.

Kościane płytki pokrywające aetozaury noszą nazwę osteodermów. Były osadzone bezpośrednio w skórze, tworząc pancerz i dopasowując się do siebie jak mozaika – podaje portal Nauka w Polsce. Oprócz ciała pokrytego płytkami kostnymi, boki Garzapelty były otoczone zakrzywionymi kolcami, które zapewniały kolejną warstwę ochronną przed atakami drapieżników. Chociaż dzisiejsze krokodyle są mięsożercami, naukowcy sądzą, że aetozaury były przede wszystkim wszystkożerne.

Źródło zdjęć: Márcio L. Castro, William Reyes, utexas.edu

Źródło tekstu: utexas.edu, Nauka w Polsce