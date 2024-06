Oglądasz TE filmy? To przez Twój mózg

Jeśli wydaje Ci się, że to ty wybrałeś swoje ulubione gatunki filmowe to masz rację, wydaje Ci się. Nowe badania wykazują, że ta informacja może być na stale zakorzeniona w Twoim mózgu - donoszą najnowsze badania. Wszystko zależy od tego co sprawi Ci więcej satysfakcji.

Niemieccy naukowcy odkryli, że ludzie mają swój ulubiony gatunek filmowy, ponieważ aktywuje on przyjemne emocje sprawiające, że chcemy wracać po więcej. Jak podaje Daily Mail, to pierwsze badanie, które sprawdza jak nasze preferencje filmowe są powiązane z naszym mózgiem. Wyniki opublikowano właśnie w czasopiśmie Frontiers in Behavioral Neuroscience. Co ciekawe, praca naszego mózgu jest zależna od gatunku, który aktualnie oglądamy.

Układ nagrody a filmy

Eksperyment objął łącznie 257 uczestników, z czego 128 stanowiły kobiety, a 129 mężczyźni. Badani zostali poproszeni o wybranie dwóch ulubionych gatunków spośród ośmiu opcji. Następnie wyłoniono dwie najpopularniejsze kombinacje w zestawach komedia/akcja oraz thriller/dokument oraz pokazano im obrazy przerażonych oraz wściekłych twarzy. Jednocześnie mózgi uczestników były na bieżąco pod obserwacją za pomocą elektrod monitorujących ich aktywność.

Pomiary wykazały, że osoby preferujące filmy akcji i komedie, wykazywały zwiększoną aktywność w ciele migdałowatym i w innym regionie, który ma kluczowe znaczenie dla motywowanych zachowań podczas oglądania negatywnych bodźców emocjonalnych. Zdaniem uczonych dzieje się tak prawdopodobnie ponieważ uczestnicy ci czerpią przyjemność z intensywnych emocji, które często wywołują te gatunki. Zespół odkrył również, że komedie aktywują układ nagrody w odpowiedzi na bodźce emocjonalne, w których dana osoba docenia wykorzystanie tych gatunków filmowych.

A co z fanami thrillerów i dokumentów? Ci z kolei wykazywali zmniejszoną aktywność układu limbicznego, co ma wskazywać na niższą reakcję emocjonalną na strach i złość. Sugeruje to, że grupa ta odczuwa nagrodę z zaangażowania poznawczego, a nie z pobudzenia emocjonalnego. Wyniki sugerują również, że entuzjaści kryminałów i thrillerów mogą znajdować więcej satysfakcji w rozwiązywaniu zagadek lub/i dłuższego trwania w napięciu.

Stąd właśnie wniosek naukowców wskazujący na to, że to nasze mózgi wskazują które filmy lubimy bardziej bazując na mechanizmach już w nich istniejących. Głowa najwyraźniej sprawdza czy dany gatunek najlepiej zdaje jej test przejścia przez układ nagrody i będzie domagać się od nas więcej. A platformy streamingowe tylko na to czekają.

