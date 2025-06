Najnowszy iPad w fenomenalnej promocji. Za tyle lepszego tabletu nie kupisz

Dość popularnym przekonaniem jest, że produkty Apple są bardzo drogie i płaci się za logo na obudowie. No cóż, twierdzenie to w przypadku podstawowego iPada mija się z prawdą. Tak naprawdę nie znajdziemy na rynku lepiej wycenionego tabletu pod względem możliwości do ceny. Dziś natomiast możecie kupić go w świetnej promocji za jedyne 1574,91 zł.

iPad gen.11

Na pierwszy rzut oka wygląda identycznie, jak poprzednik. Jedyną różnicą jest o 0,1-cala większy ekran. To jednak nie problem, ponieważ wciąż mamy do czynienia z niezwykle estetycznym urządzeniem, w którym niewiele można poprawić. Dostajemy także flagowy procesor, który zadebiutował wraz z iPhone 15. Dodatkowo duży, 11-calowy ekran o rozdzielczości 1640 × 2360 pikseli, który oferuje świetny poziom kalibracji, co przekłada się na genialny obraz.

Ten jest uzupełniany przez cztery głośniki wysokiej klasy. Dodatkowo otrzymujemy tu 128 GB miejsca na pliki i aplikacje. Krótko mówiąc, to świetny tablet i do korzystania z programów i z multimediów. A jeśli macie MacBooka to bez problemu możecie go wykorzystywać także jak z drugiego, dodatkowego ekranu. Wszystko to za jedyne 1574,91 zł.