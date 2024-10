Xiaomi SU7 Ultra – najszybszy czterodrzwiowy samochód produkcyjny na świecie

Latem był prototyp, a teraz Xiaomi zaprezentowało niemal gotowy, sportowy samochód elektryczny o niesamowitych osiągach. Model SU7 Ultra rozpędza się do 350 km/h, a setkę osiąga w mniej niż 2 sekundy.

Xiaomi SU7 Ultra to najszybszy czterodrzwiowy samochód produkcyjny na świecie, osiągający prędkość 350 km/h. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje zaledwie 1,98 sekundy, a do 200 km/h – 5,86 sekundy. Samochód wyróżnia się zaawansowaną aerodynamiką, mocnym układem napędowym i sportowymi dodatkami.

Aerodynamika i osiągi

SU7 Ultra został zaprojektowany z myślą o maksymalizacji osiągów. Duży przedni splitter i kanały powietrzne zwiększają docisk, a powiększony wlot powietrza poprawia chłodzenie o 10%. Aktywny tylny dyfuzor z dwoma ustawieniami optymalizuje opór i docisk, zapewniając niskie zużycie energii podczas normalnej jazdy. Stałe tylne skrzydło z włókna węglowego generuje znaczny docisk przy wysokich prędkościach.

Dzięki zaawansowanej aerodynamice, Xiaomi SU7 Ultra osiąga maksymalny docisk 285 kg, co jest porównywalne z wynikami supersamochodów. Na torze Nürburgring samochód pokonał okrążenie w czasie 6 minut i 46,874 sekundy, ustanawiając rekord dla najszybszego czterodrzwiowego samochodu na świecie.

Sportowe wnętrze i układ napędowy

Wnętrze SU7 Ultra zostało zaprojektowane z myślą o sportowym charakterze. Nowe fotele sportowe z ulepszonym wsparciem bocznym zapewniają stabilność podczas dynamicznej jazdy. Kierownica o płaskim wieńcu wykonana jest z włókna węglowego i obszyta mikrofibą Alcantara. Żółte pasy bezpieczeństwa i czerwony przycisk „Boost” na kierownicy podkreślają sportowy charakter wnętrza.

Układ napędowy składa się z trzech silników: dwóch V8s i jednego V6s. V8s to nowy, opracowany przez Xiaomi supersilnik, osiągający maksymalną prędkość obrotową 27200 obr./min. Łącznie daje to moc przekraczającą 1500 koni mechanicznych.

Nowe wrażenia wizualne i dźwiękowe

Interfejs użytkownika na ekranie centralnym, panelu instrumentów i wyświetlaczu HUD został zaktualizowany, aby podkreślić sportowy charakter samochodu. Xiaomi SU7 Ultra oferuje trzy nowe profile dźwiękowe Electric Sport Sound: Ultra Electric, Ultra Sonic i Ultra Pulse, a także zewnętrzny głośnik o mocy 40 W.

Bateria i zasięg

Samochód wyposażono w baterię CATL Qilin 2.0 o mocy 1330 kW, którą można naładować prądem o napięciu 897 V w niecałe 12 minut. Zasięg Xiaomi SU7 Ultra według cyklu CLTC wynosi do 630 km.

Dostępność i cena

Xiaomi SU7 Ultra jest już dostępny w przedsprzedaży w Chinach w cenie 814,9 tys. juanów (niemal 460 tys. zł). Regularna sprzedaż samochodu ruszy w marcu 2025 roku.

