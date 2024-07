Volvo wycofuje się rakiem z ambitnego planu? Nie są jedyni

100% produkcji to samochody elektryczne – taki ambitny plan postawiło przed sobą między innymi Volvo. Tylko najwyraźniej firma właśnie przygotowuje grunt pod poważną zmianę tych założeń.

Jak donosi motorauthority.com dyrektor generalny Volvo miał powiedzieć, że łagodne hybrydy oraz te w wersji plug-in są technologią pomostową dla pojazdów elektrycznych i marka nadal zamierza w nie inwestować. Kłóci się to jednak z dotychczasowymi obietnicami producenta, który zakładał, że od 2030 ma produkować wyłącznie pojazdy elektryczne. Być może jednak Volvo zrozumiało, że taka polityka może się źle skończyć dla firmy.

Klienci zdecydowali portfelami

Wpływ na takie jaskółki wskazujące zmianę dotychczasowych, surowych założeń może mieć najzwyczajniej w świecie rynek, na którym popyt na elektryki jest wolniejszy niż się spodziewano. W przypadku chociażby samego rynku amerykańskiego, Volvo postawiło tam obecnie między innymi na hybrydę zasilaną benzyną, ale zasilaną także za pomocą silnika elektrycznego oraz akumulatora. Motorauthority, cytując informacje pozyskaną przez Automotive News wskazuje, że znany producent ma skupić się w następnej dekadzie na sprzedaży hybryd typu plug-in wraz z pojazdami elektrycznymi.

Możliwości jednoczesnego “dotrzymania” obietnicy i manewrowania ku potrzebom rynku nadal są. Nie bez znaczenia jest tu chociażby aktualna działalność spółki macierzystej Volvo, czyli chińskiego Geely. Gigant motoryzacyjny nawiązał bowiem w tym roku współpracę z Renault Group w celu utworzenia spółki joint venture skupiającej się na silnikach hybrydowych. W tym przypadku Volvo może wykorzystać tę opcję jako źródło komponentów, których firma sama nie będzie już produkować.

Co ciekawe, to nie jedyny taki przypadek zmiany ambitnych planów wobec realnej sytuacji na rynku, zwłaszcza w kontekście produkcji elektryków. Podobny kierunek jak Volvo ma obrać także Mercedes-Benz oraz Cadillac, które wycofały się już ze wcześniejszych zapowiedzi całkowitej rezygnacji z produkcji aut spalinowych. Swoje ambicje pod tym kątem obniżyło też dopiero co Porsche, które przy okazji ogłosiło, że nie będzie rezygnować z hybrydowej wersji Cayenne mimo wprowadzenia wersji elektrycznej w ciągu kilku najbliższych lat.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Pandora Pictures

Źródło tekstu: Motorauthority.com