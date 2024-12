Uber z dość interesujacą usługą. Dostępna już w Polsce

Zabiegani rodzice, którzy narzekają że ich harmonogram dzienny nie bardzo pokrywa się z harmonogramem ich nastoletniego dziecka, mogą mieć powody do radości. Uber wprowadził usługę, która ułatwi organizację rodzinnych obowiązków.

Uber zyskuje coraz to nowe funkcje. Niedawno pisaliśmy, że niczym filmowy concierge udostępnił usługę "Odbiór w lokalu". Dzięki tej usłudze użytkownicy mogą zlecać kierowcom dowóz towarów bezpośrednio ze sklepów stacjonarnych, a nawet odbiór przesyłek z automatów paczkowych. Ale to nie koniec nowości.

Uber wyciąga pomocną dłoń dla rodziców

W Warszawie można już skorzystać z nowej usługi Ubera - Uber Teens. Oznacza to, że rodzice i opiekunowie mogą utworzyć specjalne konto w aplikacji dla nastolatków w wieku 16 i 17 lat. Można to zrobić w aplikacji Uber, wchodząc w zakładkę "Konto", "Rodzina", następnie "Zaproś rodzinę". Usługa ta umożliwi młodym samodzielne zamawianie przejazdów taksówką. Opiekunowie mają podgląd trasy w czasie rzeczywistym i pokrywają z własnego konta koszt takich przejazdów. Przewoźnik chwali się, że to pierwsza oferta tego typu w Polsce.

Usługa ta może okazać się bardzo wygodna, bowiem nie zawsze rodzic może podwieźć własne dziecko w jakieś konkretne miejsce. Bywa, że z tego powodu niepełnoletni musi rezygnować nawet z atrakcyjnych zajęć dodatkowych lub zwyczajnie - czuć się wykluczony ze spotkań w gronie rówieśników. Co więcej, tego typu usługa może zaoszczędzić wiele stresów rodzicom, kiedy nastolatek będzie wracał późno ze spotkania na mieście. Każdy rodzic nastolatka wie, o czym mowa.

Samodzielne podróżowanie dziecka, w wielu przypadkach zaoszczędzi czas i nerwy rodzicom oraz ułatwi organizację dnia.

Podróż samemu, ale pod okiem rodzica

Za każdym razem, kiedy nastolatek będzie korzystał z usługi, rodzic dostanie powiadomienie na swój telefon oraz podgląd trasy przejazdu.

