Szef Toyoty: zakaz sprzedaży samochodów benzynowych to głupota

Prezes Toyoty, Akio Toyoda, nie zgadza się z opinią, że wymiana aut spalinowych na elektryczne może ocalić środowisko. W ostrych słowach krytykuje inicjatywę prawodawców.

Japoński rząd, dokładnie tak jak Unia Europejska, zamierza całkowicie zakazać sprzedaży pojazdów spalinowych po 2035 roku. Podczas gdy kolejne firmy motoryzacyjne zapowiadają szeroko pojmowaną elektryfikację, a koncerny paliwowe jak Exxon Mobil upatrują swych szans w produkcji tworzyw sztucznych, rodzi się także wyraźny ruch elektrosceptyków.

Szef Toyoty, Akio Toyoda, publicznie oświadczył, że zakaz sprzedaży samochodów spalinowych uważa za nieprzemyślany. Jak twierdzi, wywoła on całą kaskadę konsekwencji, które ostatecznie mogą być znacznie gorsze niż groźba globalnego ocieplenia. I nie jest powiedziane, że sama emisja gazów cieplarnianych ulegnie znaczącemu zmniejszeniu.

Toyoda słusznie zauważa, że wiele krajów, w tym Japonia, większość energii elektrycznej wciąż uzyskuje ze spalania węgla i gazu ziemnego. Przez to popularyzacja e-samochodów nie wpłynie istotnie na ilość szkodliwych substancji w atmosferze, jedynie zmieni ich źródło. Tymczasem zmaleje dywersyfikacja surowców energetycznych, co może prowadzić do okresowych niedoborów. A to tylko jedna strona medalu.

Z biznesowego punktu widzenia, zdaniem szefa japońskiej spółki prawdziwa zawierucha czeka rynek pracy. Zmieni się bowiem specyfika kadr. Obecni fachowcy trafią na bruk, a na ich miejsce trzeba będzie kształcić specjalistów w innych niż aktualnie dziedzinach.

Do tego rządy czekają miliardowe inwestycje w niezbędną infrastrukturę. Sama Japonia szacuje wydatki rzędu 135-358 mld dol., które w mniemaniu Toyody nie wesprą postępu, lecz zostaną przetrawione w imię zmiany. Tylko po to, by w miejscu jednego problemu wygenerować kilka kolejnych - a warto podkreślić, że jest to opinia sternika firmy, która uchodzi za jednego z głównych popularyzatorów hybryd.

