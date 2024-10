Tesla zdetronizowana. Jest nowy lider elektryków

Tesla już nie jest największym producentem samochodów elektrycznych na świecie. Przynajmniej, jeśli chodzi o wygenerowane przychody.

Chiński producent BYD opublikował właśnie swój raport finansowy za ostatni kwartał, w którym pochwalił się przychodami wysokości 28,2 miliarda dolarów. Oznacza to wzrost rok do roku aż o 24%. To natomiast pozwoliło na pobicie, pierwszy raz w historii, wyniku Tesli. Firma Elona Muska w tym samym okresie wygenerowała bowiem przychody na poziomie 25,2 miliarda dolarów.

Tesla na czele rankingu sprzedaży

Warto jednak odnotować, że to Tesla ciągle prowadzi w rankingu sprzedaży samochodów. BYD osiągnął lepszy wynik finansowy mimo sprzedania mniejszej liczby aut. Wszystko za sprawą ciągłego dofinansowywania producentów elektryków przez chiński rząd. Według informacji przekazanych przez BBC, tylko w najnowszej serii dofinansowań wpłynęło już ponad 1,5 miliona wniosków o dofinansowanie wymiany samochodu na elektryczny. Wartość każdego wniosku to 2,800 dolarów.

W trzecim kwartale tego roku Tesla wyprodukowała 462,890 samochodów, podczas gdy BYD pochwalił się produkcją na poziomie 443,426 aut.

Nic więc dziwnego w tym, że oprócz rekordowego wyniku finansowego, BYD zanotował także rekordowy wynik sprzedaży w ostatnim miesiącu kwartału.

Nad chińskim producentem mimo świetnych wyników zbierają się jednak czarne chmury. Wszystko za sprawą nowych opłat celnych wprowadzanych przez Unię Europejską, USA i Kanadę.

Amerykanie i Kanadyjczycy już kilka miesięcy temu podwoili cła na chińskie elektryki. W tym tygodniu natomiast weszły także nowe opłaty narzucone przez Unię Europejską, co oznacza wzrost opłat celnych o 45.3% na wszystkie samochody sprowadzane z Chin do krajów unijnych.

Zobacz: Chiński producent wykiwał Unię i nie musi płacić cła na elektryki

Zobacz: Tesla na lodzie. 100 tys. elektryków Uberowi wyprodukuje jej konkurent

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock.com

Źródło tekstu: bbc.com