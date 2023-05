Aktualizacje niszczą akumulatory. Klienci składają pozew

Kilku użytkowników Tesli z USA pozwała firmę Elona Muska po tym, jak aktualizacja oprogramowania zmniejszyła zasięg ich pojazdów elektrycznych, a nawet wymusiła wymianę akumulatora.

Tesla ponownie musi zmierzyć się z pozwem klientów. Użytkownicy najbardziej znanego samochodu elektrycznego oskarżali już markę o naruszanie prywatności poprzez podglądanie i rozpowszechnianie przez pracowników nagrań lub zdjęć z samochodu, wprowadzającą w błąd reklamę autopilota czy powtarzające się pożary samochodów.

Teraz kilku właścicieli tesli ze Stanów Zjednoczonych twierdzi, że automatyczne aktualizacje oprogramowania ich pojazdu znacznie zmniejszają zasięg samochodu. Problem dotyczy głównie Tesla Model S i Model X.

Aktualizacja może zniszczyć akumulator

Niezadowoleni użytkownicy elektryka złożyli 12 maja, za pośrednictwem firmy prawniczej Hagens Berman, pozew zbiorowy w sądzie w Kalifornii. Klienci Tesli wskazują, że aktualizacje mogą zmniejszyć żywotność akumulatorów o 20%, a nawet doprowadzić do ich całkowitego zepsucia i konieczności zakupu nowego.

W pozwie wskazują, że wymuszane aktualizacje naruszają prawo stanu Kalifornia dotyczące nieuczciwej konkurencji, a także federalną ustawę o środkach ochronnych dla konsumentów. Tesla narzuca bowiem aktualizacje bez uprzedniej zgody kierowcy. W momencie, gdy zostanie ona połączona z siecią. Brakuje także jakiejkolwiek informacji, że może ona mieć wpływ na akumulator i zasięg pojazdu.

Zgodnie z pozwem, część użytkowników zapłaciła niezależnym warsztatom 500 do 750 dolarów za to, by przywrócili oni system operacyjny ich modelu do poprzedniej wersji. Kierowcy woleli bowiem anulować aktualizacje niż jeździć pojazdem o mniejszym zasięgu.

Po wykonaniu naprawy wystosowali wobec Tesli prośbę o zwrot kosztów naprawy, jednak firma odrzuciła ich żądania. Dodatkowo poinformowano niektórych z nich, że pojazd wymaga teraz wymiany akumulatora za kwotę 15 000 USD, czyli ponad 60 tysięcy złotych.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Tom's Guide, oprac. własne