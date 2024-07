Kierowcy będą musieli mieć to w aucie. Od 7 lipca nowy przepis

Celem Unii Europejskiej jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. W związku z tym postanowiła działać. Już 7 lipca wejdzie w życie nowy przepis unijny, który mówi o tym, że kierowcy będą mieli auta wyposażone w nowy przedmiot. Będzie to specjalny system, którego zadaniem jest informowanie o stanie zmęczenia kierowcy.

Od 7 lipca, wszystkie nowe samochody będą musiały być obowiązkowo wyposażone w system monitoringu uwagi kierowcy (ADDW). Składa się on ze specjalnej kamery oraz czujników. Zadaniem takiego urządzenia jest maksymalne zapewnienie bezpieczeństwa jazdy. Jego zadaniem jest alarmowanie, kiedy kierowca zbyt długo obniża wzrok podczas jazdy.

Chodzi o kwestię bezpieczeństwa – żeby skupić się na drodze. Unia Europejska szacuje, że wprowadzenie przepisów dotyczących obowiązku montażu systemu monitoringu uwagi doprowadzi do uniknięcia co najmniej 140 tys. poważnych urazów, a także śmierci 25 tys. kierujących oraz innych uczestników ruchu drogowego w perspektywie ok. 14 lat (do 2038 r.).