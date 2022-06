Polska ma czym się chwalić: nowa fabryka ogniw, nowy samochód i rozbudowa fabryki karoserii

Polska zdecydowanie ma czym się chwalić. Na terenie województwa śląskiego powstanie fabryka ogniw akumulatorowych, dojdzie do rozbudowy fabryki karoserii i produkowany będzie kolejny samochód.

Ostatnie dni to same dobre wieści docierające z polskiego sektora motoryzacyjnego i energetycznego. To też dobre nowiny dla województwa śląskiego, które jest miejscem wszystkich trzech inwestycji.

Motoryzacja i energetyka będą rozwijać się na Śląsku

Tydzień temu słyszeliśmy, że w fabryce w Gliwicach Stellantis będzie produkować dla Toyota Motor Europe. Obie firmy zawarły umowę na produkcję samochodu dostawczego. Będzie też dostępna wersja z napędem w pełni elektrycznym. Nowy samochód zadebiutuje w 2024, a powstawać będzie w Gliwicach oraz we włoskiej Atessie.

Ministerstwo Aktywów Państwowych zapewniło natomiast, że w Jastrzębiu-Zdroju powstanie pierwsza polska fabryka ogniw akumulatorów. Ma to być ważny krok do polskich magazynów energii. Wybór Jastrzębia-Zdroju nie jest przypadkowy. Miasto jest jednym z najbardziej uzależnionych od górnictwa. Tutaj jest to Jastrzębska Społka Węglowa. Nowa fabryka pomoże w transformacji miasta.

Nowych inwestycji możemy się też spodziewać w Bielsku-Białej. Tam swój zakład rozbuduje Polmotors. Firma produkuje elementy karoserii dla takich marek jak m.in. Citroën, Opel, Fiat, Volkswagen, Alfa Romeo czy BMW. Wysokość inwestycji to 68 milionów złotych, a wsparcia udzieliła Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Rozbudowa będzie się oczywiście wiązała z nowymi miejscami pracy.

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: MAP, KSSE, Stellantis, slaski biznes