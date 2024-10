Tajemnicze kontrole policji w całej Polsce. Wyjaśniamy

Policjanci ze związku zawodowego Solidarność zapowiadają strajk. Nie oznacza to jednak, że przestaną pełnić swoje funkcje. Funkcjonariusze zdecydowali się na strajk włoski, co oznacza, że kontrole na drogach mogą być dla kierowców mocno uciążliwe — informuje Dziennik.pl.

W skrócie można powiedzieć, że strajk włoski polega na bardzo skrupulatnym i powolnym wykonywaniu swoich obowiązków. Oznacza to, że policjanci będą dokładnie sprawdzać wszystkie dokumenty, wystawiać mandaty i przeszukiwać auta, jeśli zajdzie taka potrzeba. Nie będą przy tym przesadnie się spieszyć, co prawdopodobnie zirytuje wielu kierowców. Akcja ma ruszyć od jutra (11 października).

Strajk włoski polskich policjantów jest odpowiedzią na decyzje rządu. Funkcjonariusze nie zgadzają się propozycją polityków, którzy zaproponowali 5-procentowy wzrost uposażenia. Zdaniem związkowców jest to postawa lekceważąca i czują się pokrzywdzeni.

To już drugi etap protestu polskich policjantów. Kolejnym ma być niekorzystanie z prywatnych telefonów w celach służbowych.

Jeżeli nasza firma nie potrafi nas wyposażyć w telefony komórkowe służbowe lub dać ryczałtu na abonament, to dlaczego my, policjanci mamy dokładać do tego nasze prywatne pieniądze.