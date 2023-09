Nowoczesne fotoradary zbierają żniwo. Ponad 120 mandatów na godzinę

Nowoczesny, odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 zbiera żniwo. Wystawia średnio ponad 120 mandatów na godzinę.

W ostatnich miesiącach w Polsce system odcinkowych pomiarów prędkości powiększył się już do 37 lokacji. Najnowsza znajduje się na autostradzie A4 między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie. To system nowej generacji, który wystawia rekordową wysoką liczbę mandatów — informuje Dziennik.pl.

Rekordowa liczba mandatów na A4

Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie ma 8,1 km długości. Obowiązuje na nim ograniczenie prędkości do 110 km/h dla samochodów osobowych oraz 80 km/h dla pojazdów ciężarowych. Każde przekroczenie tego limitu oznacza dla kierowcy mandat.

Tych system wystawił rekordowo dużo. W ciągu pierwszego miesiąca to aż 100,5 tys. mandatów. Daje to średnio 3,1 tys. przekroczonych przepisów na dobę, czyli nieco ponad 129 na godzinę. Z danych GDDKiA wynika, że średnio w ciągu doby przejeżdża tam około 69 tys. pojazdów. Oznacza to, że aż 4,5 proc. z nich kończy tę podróż z wystawionym mandatem.

System wyposażony jest w nowoczesne kamery, który są w stanie kontrolować dwa pasy ruchu jednocześnie. Potrafią doskonale rozróżniać znajdujące się na drodze pojazdy i rejestruje ich prędkości. W sumie na tym odcinku znajdują się 4 kamery.

