Samochód idealny na lato. Wystarczy odpowiedni lakier

Nissan testuje nowy lakier samochodowy. Nie chodzi o to, by auto wyglądało zjawiskowo, ale by było chłodniejsze.

Korzystanie z klimatyzacji w samochodzie zwiększa zużycie paliwa lub energii z akumulatora, ale często jest konieczne, by w nim przetrwać bez uszczerbku na zdrowiu. Nissan pracuje nad lakierem samochodowym, który zmniejszy zależność od klimatyzacji. To szalenie potrzebne w świecie, w którym jest coraz cieplej.

Chłodzący lakier samochodowy

Nissan pochwalił się wynikami testów. Są bardzo obiecujące. Auto polakierowane nowym produktem było do 12*C chłodniejsze na zewnątrz i do 5°C chłodniejsze w środku od auta, którego karoseria została pokryta zwykłym lakierem o tym samym kolorze (białym, jak widać na zdjęciu powyżej). Test polegał po prostu na zostawieniu samochodów w pełnym słońcu na dłuższy czas.

Lakier inspirowany jest farbami budowlanymi, które są w stanie odbijać część promieniowania podczerwonego, odpowiedzialnego za nagrzewanie się konstrukcji. Są jednak gęste, matowe i ani trochę nie nadają się do malowania samochodów. Nissan pracuje więc nad produktem, który nada się do lakierowania natryskowego i będzie miał gładkie wykończenie. No i będą inne kolory niż biały.

Zobacz: Mitsubishi, Nissan i Honda. Japońskie trio będzie współpracować

Nowy lakier samochodowy Nissana powstaje z pomocą metamateriałów – materiałów syntetycznych zaprojektowanych z myślą o konkretnych właściwościach. W lakierze znajduje się mieszanka dwóch.

Jeden oczywiście odpowiada za odbijanie promieniowania elektromagnetycznego w spektrum, które nagrzewa samochody. Drugi jest znacznie ciekawszy – reaguje na promieniowanie generowaniem fali elektromagnetycznej, która niweluje efekty grzewcze (podobnie jak ANC w słuchawkach wygłusza otoczenie). Razem materiały sprawiają, że znacznie mniej ciepła przenika do środka samochodu.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Nissan

Źródło tekstu: Nissan