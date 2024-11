Kamery AI wyłapują kierowców z telefonami i bez pasów

Tysiące kierowców zostało złapanych na korzystaniu z telefonów komórkowych oraz braku zapiętych pasów bezpieczeństwa w trakcie jazdy. To wszystko zasługa nowego systemu, opartego na sztucznej inteligencji, który wprowadziła policja w Wielkiej Brytanii.

Dalsza część tekstu pod wideo

Więcej nie zapina pasów, niż korzysta z telefonów

W samym Manchesterze takich kierowców, w ostatnich tygodniach, złapano ponad 3200. Co ciekawe, z tej liczby, aż 2400, to byli ci kierowcy, którzy nie zapięli pasów. "Tylko" 812 trafiło do kierowców korzystających z telefonów. Wielu z nich jechało z dziećmi.

System AI potrafi z dużą precyzją wyłapać samochody, w których prowadzący trzyma przedmiot w ręku, a tym najczęściej jest telefon. Sztuczna inteligencja potrafi także sprawdzić ułożenia pasów, wyłapując zwłaszcza te niezapięte zwisające obok kierowcy lub pasażera.

Statystyki wykroczeń z nowego systemu pokazują przerażającą prawdę o tym, jak dużo kierowców nadal nie myśli o tym, jak ich zachowanie w trakcie jazdy wpływa na bezpieczeństwo, nie tylko ich samych, ale ich rodzin oraz innych uczestników ruchu. Statystyki jasno pokazują, że istnieje 4 razy większe prawdopodobieństwo kolizji przy używaniu telefonu w trakcie jazdy oraz 2 razy większe prawdopodobieństwo śmierci w wypadku bez zapiętych pasów.

- przyznaje Sarah Storey, z komisarz do spraw transportu w Manchesterze.

Zobacz: Masz ekran dotykowy w aucie? Bardzo łatwo o mandat

Zobacz: Radio w samochodzie? Uważaj, za niewiedzę możesz słono zapłacić

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Hayati Kayhan / Shutterstock.com

Źródło tekstu: bbc.com