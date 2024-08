Tankowanie wodoru będzie jeszcze łatwiejsze

Innowacyjna inicjatywa Grupy Polsat Plus oraz ZE PAK zmienia krajobraz ekologicznego transportu w Polsce. Dzięki nowym stacjom tankowania wodoru, przyszłość bezemisyjnych pojazdów stanie się znacznie lepsza.

Grupa Polsat Plus oraz ZE PAK ogłosiły plan budowy nowych stacji tankowania wodoru. Inwestycja ta będzie wsparta dofinansowaniem w wysokości około 64 milionów złotych, przyznanym przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA). Projekt realizowany jest w ramach programu CEF Transport – Alternative Fuels Infrastructure Facility, który wspiera rozwój infrastruktury dla paliw alternatywnych, przyczyniając się do dekarbonizacji transportu wzdłuż transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T (transeuropejska sieć transportowa).

Projekt zakłada budowę pięciu ogólnodostępnych stacji NESO, które będą zlokalizowane przy kluczowych trasach sieci TEN-T. Będą one umożliwiały tankowanie zarówno samochodów osobowych, jak i ciężarowych oraz autobusów. Dodatkowo, w ramach inwestycji powstanie instalacja do produkcji zielonego wodoru o mocy 5 MW.

Nowe stacje tankowania wodoru powinny się przyczynić do popularyzacji ekologicznych pojazdów oraz do poprawy jakości powietrza. Wodór jako paliwo jest całkowicie bezemisyjny. Pojazdy na wodór emitują jedynie parę wodną, co eliminuje problem spalin i szkodliwych substancji, takich jak tlenki azotu czy pyły PM 2.5. Pojazdy na wodór nie tylko nie zanieczyszczają powietrza, ale wręcz je oczyszczają.

Rozwój sieci NESO

Stacje NESO, rozwijane przez Grupę Polsat Plus i ZE PAK, są jednymi z najbardziej zaawansowanych technologicznie w Europie. Są one samowystarczalne energetycznie, dzięki zainstalowanym panelom słonecznym o mocy 19 kW oraz magazynom energii o pojemności 60 kWh, które przechowują nadwyżki energii. Obecnie działające stacje znajdują się w Warszawie, Gdańsku i Rybniku, a wkrótce dołączą do nich stacje w Gdyni, Wrocławiu i Lublinie.

Korzystanie z stacji NESO jest intuicyjne i zbliżone do tradycyjnych stacji benzynowych. Tankowanie samochodu osobowego trwa około 3-4 minut, zapewniając zasięg około 650 km. Tankowanie autobusu zajmuje kilkanaście minut, co daje zasięg około 450 km. Proces tankowania jest prosty: użytkownik wyjmuje „pistolet” z dystrybutora, wkłada go do pojazdu i naciska przycisk rozpoczynający napełnianie baku.

Wodorowe autobusy NesoBus

Grupa Polsat Plus i ZE PAK produkują również autobusy wodorowe NesoBus w swojej fabryce w Świdniku. Te nowoczesne pojazdy już jeżdżą po ulicach Rybnika i Gdańska, a kolejne zamówienia, w tym 26 autobusów dla Chełma, są w trakcie realizacji. Autobusy te są testowane w wielu miastach, co pozwala na ocenę ich wydajności i wpływu na środowisko.

Zielona energia

Grupa Polsat Plus nie ogranicza się tylko do wodoru. Z powodzeniem produkuje zieloną energię z odnawialnych źródeł, takich jak słońce i wiatr, która zostanie wykorzystana do produkcji zielonego wodoru. To część strategii mającej na celu budowę zero- i niskoemisyjnych źródeł energii oraz rozwój pełnego łańcucha wartości gospodarki wodorowej.

Zobacz: Gdańsk zyskał stację tankowania wodoru

Zobacz: Plus zmienia regulamin. Nowe zasady od 30 sierpnia

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Grupa Polsat Plus

Źródło tekstu: Grupa Polsat Plus