Foxconn i BlackBerry razem zrobią elektryczne samochody

BlackBerry to firma, która kiedyś była centrum mobilnego świata, potem jednak usunęła się w cień. Nie znaczy to jednak, że upadła. Kanadyjskie przedsiębiorstwo działa w branży oprogramowania. Poza branżą cyberbezpieczeństwa, BlackBerry możemy znać też z aplikacji mobilnych czy motoryzacji.

BlackBerry i Foxconn zawierają sojusz

Kanadyjczycy od lat rozwijają platformy QNX oraz BlackBerry IVY jako oprogramowanie dla samochodów. Na tym rynku BlackBerry dorobił się zresztą całkiem sporych wpływów. Nic zatem dziwnego, że to właśnie do BlackBerry odezwał się Foxconn.

Wielki tajwański koncern zamierza razem z BlackBerry rozwijać MIH Consortium. Razem firmy mają działać właśnie w dziale elektromobilności. Foxconn chce, by właśnie BlackBerry na podstawie QNX oraz IVY zadbało o oprogramowanie dla samochodów. Foxconn to największy tajwański koncern i znany wytwórca m.in. smartfonów. To właśnie w fabrykach Foxconnu powstaje większość modeli na świecie.

Efekt współpracy zobaczymy jeszcze w tym roku. Pod koniec 2023 w Japonii ma zadebiutować mały trzymiejscowy elektryk, którego nazwa kodowa to Project X. Potem mają się pojawić też większe modele. Jeden z nich będzie miał 6 miejsc, drugi 9.

Źródło zdjęć: mih consortium

Źródło tekstu: arenaev, prnnewswire