Biedronka z nową usługą. Szukaj na parkingu

Biedronka szykuje nowość dla swoich klientów. Tym razem znajdziemy ją nie w samym sklepie, a na parkingu przed budynkiem.

Biedronka szykuje nowość dla swoich klientów. Sieć idzie w tym samym kierunku co Lidl i Kaufland. Jednak nowa usługa nie pojawi się bezpośrednio w sklepach, a przed nimi. Biedronka planuje stacje ładowania samochodów elektrycznych na parkingach — informuje Business Insider.

Biedronka z nowością dla klientów

Biedronka chce postawić przed swoimi sklepami stacje do ładowania samochodów elektrycznych. Sieć zostaje do tego niejako zmuszona z powodu zmian w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ta wymusza stawianie stacji ładowania przed budynkami niemieszkalnymi, które nie należą do małych i średnich przedsiębiorstw, a mają więcej niż 20 miejsc parkingowych. Zmiana wchodzi w życie 1 stycznia 2025 roku.

Biedronka zamierza już teraz ruszyć z odpowiednimi inwestycjami, aby być gotowym na ustalony w ustawie termin. W końcu w przypadku tak ogromnej sieci będzie to kolosalne przedsięwzięcie, które może zająć długie miesiące. Szczegółowe plany firma ma ogłosić w przyszłym miesiącu. Co ciekawe, jedna stacja ładowania działa już na parkingu Biedronki przy ul. Modlińskiej w Warszawie i to od 2019 roku.

Nowa ustawa wymaga postawienia co najmniej jednego punktu ładowania elektryków, a także posiadania sprzętu umożliwiającego zainstalowanie jednego punktu ładowania na każde pięć miejsc parkingowych.

Zobacz: Biedronka w nowym formacie. Kupuj przez całą dobę

Zobacz: Biedronka ukarana. Robiła w balona klientów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Business Insider