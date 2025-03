Masz taką naklejkę na skrzynce? Łatwo ją dostać i wiele ułatwia

Polecony powinien być dostarczony bezpośrednio do skrzynki oznaczonej symbolem "R". To spore udogodnienie, które eliminuje wycieczkę na pocztę. Warto zadbać, aby tego typu oznaczenie widniało także na naszej skrzynce. Jest to rozwiązanie wręcz zbawienne dla osób, które często przebywają poza domem, lub pracują w biurze w ciągu dnia i regularnie otrzymują do skrzynek awizo.