Poszukiwanie życia w kosmosie – być może cały czas robiliśmy to źle

Najnowsze badania na temat kosmosu mogą być niezwykle zaskakujące dla osób wyglądających śladów życia pozaziemskiego. Okazuje się bowiem, że przez lata mogliśmy pomijać w tych poszukiwaniach zdecydowaną większość kosmosu.

Gdzie w kosmosie może istnieć życie poza Ziemią? To jedno z odkryć, które można nazwać świętym Graalem astronomii – znalezienie odpowiedzi na tę informację jest przedmiotem pożądania dla wielu, ale wciąż nie do osiągnięcia. Tymczasem okazuje się, że być może ślady życia pozaziemskiego mogły przemykać nam przed oczami, ponieważ byliśmy zbyt zapatrzeni w planety. A życie może istnieć w kosmosie nie tylko tam – przynajmniej zdaniem pary naukowców z USA i Szkocji.

Nowy sposób poszukiwań?

Szukanie życia na planetach jest kierunkiem bardzo naturalnym. To właśnie tam spodziewamy się znaleźć wodę w stanie ciekłym, odpowiednią temperaturę i ciśnienie, co jest podstawą do funkcjonowania życia opartego na fotosyntezie. Jednak w nowych badaniach opublikowanych w magazynie Astrobiology możemy przeczytać, że ekosystemy są w stanie generować i utrzymywać warunki niezbędne do przetrwania bez konieczności obecności na planecie.

Dwójka badaczy wskazuje, że biologicznie generowane bariery i struktury mogą naśladować warunki planetarne, które umożliwiają życie bez planety. Ale to nie wszystko. Ekosystemy te są w stanie wpuszczać światło do fotosyntezy, jednocześnie blokując promieniowanie UV. A w połączeniu z możliwością blokowania utraty substancji lotnych w próżni oraz utrzymywaniu zakresu temperatur i ciśnień otrzymujemy scenariusz, który tak dobrze znamy z Ziemi.

A skoro o Ziemi mowa, to zdaniem autorów wspomnianej pracy na naszej planecie jest to już możliwe. Istniejące u nas ekosystemy są przecież w stanie tworzyć warunki do przetrwania nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. A zatem bardzo możliwe, że podobne mechanizmy działają też nie tylko na innych planetach w kosmosie, ale też poza nimi. Oczywiście wymaga to odmiennego schematu ewolucji życia. Jak podsumowują naukowcy zbadanie prawdopodobieństwa różnych ścieżek jego rozwoju w alternatywnych warunkach będzie wymagało kolejnych badań.

