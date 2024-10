Życie na Marsie? Łazik Curiosity potwierdził smutną hipotezę

Zagadka dawnego życia na Marsie może mieć przykre rozwiązanie. Dochodzenie w tej sprawie przeprowadził właśnie łazik Curiosity. Jego wyniki to zła wiadomość dla wszystkich, którzy liczyli na znalezienie śladów życia na Marsie.

Dziś na Marsie ciężko szukać zarówno wody jak i życia. Ale w historii z pewnością znajdowały się tu jakieś zbiorniki i cieki wodne. Ich pozostałości bada dziś właśnie łazik Curiosity, który porusza się po kraterze Gale. To właśnie tam pod lupę badacze wzięli minerały zwane węglanami i sprawdzili ich skład izotopowy. Wyniki nie są optymistyczne.

Jak wskazują badacze, wartości izotopowe analizowanych węglanów wskazują na ekstremalny poziom parowania.

Marsjanie nie mieli szans na długie życie?

To zaś sugeruje, że minerały te powstały prawdopodobnie w klimacie, który wodę w stanie ciekłym mógł utrzymywać tylko przejściowo. Tym samym wyniki te przeczą teorii istnienia w przeszłości środowiska sprzyjającego życiu na Czerwonej Planecie. Co jednak ważne, badanie nie wyklucza istnienia podziemnego życia lub biosfery powierzchniowej, która powstała i zanikła przed uformowaniem się badanych węglanów.

Zdaniem uczonych analizujących to zagadnienie są dwie drogi, które doprowadziły do powstania tych minerałów. W pierwszym przypadku tworzyć się one miały w wyniku serii cykli z fazami mokrą i suchą. Opcja nr 2 to bardzo zimna, słona woda. Co ciekawe, oba te scenariusze były proponowane we wcześniejszych badaniach. Ale dopiero to odkrycie jako pierwsze potwierdza tę hipotezę.

Wciąż jednak mamy dwa możliwe scenariusze. Wariant z przemiennymi mokro-suchymi cyklami może sugerować odpowiadające im lepsze i gorsze warunki do życia. Scenariusz z chłodnymi i słonymi wodami są jednoznacznie nieprzyjazne życiu. To jednak nie koniec zagadek. Badanie wykazało bowiem, że wartości ciężkich izotopów w marsjańskich węglanach są znacznie wyższe niż obserwowane na Ziemi w minerałach i najwyższe ze wszystkich, jakie kiedykolwiek zarejestrowano w materiałach z Marsa. Zdaniem badaczy być może do powstania takich minerałów były niezbędne oba wspomniane wyżej scenariusze.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Dima Zel

Źródło tekstu: Science Daily, PAP