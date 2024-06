Lot Polaka w kosmos opóźniony? Ministerstwo sugeruje obsuwę

Polak, Sławosz Uznański poleci w kosmos jednak w przyszłym roku? Taki wniosek można wyciągnąć z zapowiedzi Piotra Zabadały, zastępcy dyrektora Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej MRiT, delegata Polskiej Agencji Kosmicznej podczas Forum Sektora Kosmicznego w Warszawie.

Jak wskazał podczas swojego wystąpienia Zabadała, misja polskiego astronauty odbędzie się w 2025 roku – informuje portal naukawpolsce.pl. Oznacza to opóźnienie wobec pierwotnych zapowiedzi, które wskazywały na możliwość takiej misji jeszcze w tym roku. Wszystko wskazuje na to, że w kosmos poleci oczywiście Sławosz Uznański. To obecnie nasz jedyny rodak przygotowujący się do takiej misji. Co ważne, Sławosz Uznański jest też już także od 2023 roku astronautą projektowym w Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Termin wciąż pod znakiem zapytania

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w zeszłym roku podpisało cztery porozumienia bilateralne z ESA; liczę, że to nie będą jedyne takie porozumienia. Pierwsze z nich - misja naukowo–technologiczna z udziałem polskiego astronauty, bardzo istotna z punktu widzenia rozwoju możliwości dla przemysłu, jednostek naukowych - będzie realizowana w przyszłym roku. W tej chwili przygotowywany jest pakiet eksperymentów

– powiedział Piotr Zabadała.

Pakiet ten został podzielony na trzy cele robocze: eksperymenty technologiczne (podczas których testowane będą rozwiązania polskich firm), eksperymenty naukowe, a także działania edukacyjne.

Okazuje się jednak, że opóźnienie na termin w 2025 roku nie jest jeszcze ostateczne. Wciąż czekamy na komunikat Europejskiej Agencji Kosmicznej w sprawie terminu i składu załogi najbliższego lotu. Lot w 2024 roku zdaje się być więc wciąż niewykluczony, choć coraz mniej prawdopodobny. Sugeruje to także w rozmowie z nami Agnieszka Gapys, rzeczniczka prasowa Polskiej Agencji Kosmicznej, mówiąc, że rozmowy dotyczą już raczej pierwszej połowy 2025 roku. W podobnym tonie wypowiadał się też niedawno sam Sławosz Uznański.

Astronomiczne pieniądze na podbój kosmosu

Piotr Zabadała podczas Forum Sektora Kosmicznego poruszył też inny, ważny wątek. To chociażby zwiększona w 2023 roku składka Polski do budżetu ESA. Nasz kraj zwiększył swój wkład o około 1 270 000 000 (miliard dwieście siedemdziesiąt milionów) złotych, co ma być dużym wyzwaniem. W sumie płacimy obecnie 360 milionów euro.

Ale inwestycja ta, poza lotem Polaka w kosmos, ma także przełożyć się na możliwość zwrotu w postaci środków z budżetu ESA na rozwój kosmicznych technologii i specjalistów z naszego kraju. Wśród nich jest wsparcie budowy polskiej konstelacji Obserwacji Ziemi (m.in. satelitów obserwacyjnych – optycznych i radarowych), program szkoleń i stażów w ESA dla polskich absolwentów wyższych uczelni czy Centrum Bezpieczeństwa Cywilnego.

