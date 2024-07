Polacy wysłali właśnie w kosmos... Bursztyn. To nie żart

Bursztyn – to oczywiście zazwyczaj słynne “polskie złoto”, choć jest on obecny tak naprawdę na całym świecie. Teraz jednak nasi rodacy uczynili z niego nowy symbol, który wiąże się z kosmosem i... ekologią.

Każdy, kto obserwuje rodzimy przemysł kosmiczny już wie o czym mowa. To oczywiście suborbitalna rakieta ILR-33 BURSZTYN 2K. Polska Agencja Kosmiczna poinformowała właśnie, że obiekt ten sięgnął kosmosu w ramach ostatniego, przeprowadzonego testu. Obiekt ten, poza wykonaniem przez naszych rodaków, ma także jeszcze jedną, niezwykle ważną cechę.

Pierwsza taka na świecie

Podczas testu w Norwegii rakieta została przetestowana w docelowej konfiguracji, osiągając przy tym zakładany pułap lotu. To niezwykle ważne, bowiem Polacy jako pierwsi na świecie zastosowali w konstrukcji utleniacz w postaci nadtlenku wodoru o stężeniu aż 98%. Dzięki temu start może zapisać się nie tylko w naszej rodzimej historii dokonań w podboju kosmosu.

Szczegóły techniczne lotu mają jeszcze zostać podane do wiadomości w najbliszych dniach. Ale już wiadomo, że obiekt, który powstał w Instytucie Lotnictwa Sieci Badawczej Łukasiewicz osiągnął spory sukces. Zastosowany utleniacz jest bowiem jednym z najbardziej ekologicznych materiałów pędnych. Jest to niezwykle ważne w przemyśle, który do tej pory nie był zbyt kojarzony z ekologią.

Na pokładzie Bursztynu znalazło się miejsce na innowacyjny hybrydowy silnik rakietowy oraz silniki na stały materiał pędny. Do tego zastosowano w nim technologie, które mogą być zastosowane w innych systemach rakietowych, jak na przykład modułowy komputer pokładowy OBC-K1, pironaboje EGG1U, zawory pirotechniczne czy mobilna autonomiczna wyrzutnia WR-2.

Całość tego systemu sprawia, że rakieta ta może poruszać się z prędkością blisko 1,4 km/s i znaleźć wiele różnych zastosowań. Wśród nich są między innymi badania atmosfery oraz wynoszenie ku górze różnorodnych eksperymentów naukowych i nowych technologii. Sam Bursztyn nie zakończył jednak jeszcze swoich testów. Ale są też już pierwsze “oferty pracy”. W latach 2025-27 obiekt ma być wykorzystywany przez firmę Thorium Space w ramach projektu NCBR pt. "Satelitarny system teledetekcji oraz komunikacji suborbitalnych rakiet badawczych - FAZA II", którego celem jest rozwój nowych produktów technologicznych firmy dla sektora kosmicznego. Powstanie samej rakiety jest częściowo finansowane przez Polską Agencję Kosmiczną.

Źródło zdjęć: POLSA

Źródło tekstu: naukawpolsce.pl, PAP