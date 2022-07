Perseidy 2022. Noc spadających gwiazd w Polsce. Kiedy oglądać

W tym roku może być problem z obserwacją Perseidów, które są jednym z najbardziej zjawiskowych atrakcji astronomicznych. Na szczęście, nie jest to jedyny aktywny rój meteorytów w tym okresie.

Perseidy - czym są?

Perseidy swoją nazwę wzięły od konstelacji Perseusza. To właśnie z niej wylatują spadające meteoryty. Perseidy są rojem meteorytów, a ich najwyższa aktywność przypada na sierpień. Zjawisko jest najbardziej intensywne w okolicach 13-14 sierpnia, choć "spadające gwiazdy" z roju Perseidów możemy obserwować właściwie od 17 lipca do do 24 sierpnia.

Perseidy 2022 - jak je oglądać?

Perseidy są jednym z najlepiej widocznych na niebie zjawisk astronomicznych. Dlatego też, można obserwować je gołym okiem, bez korzystania ze specjalistycznych teleskopów. W idealnych warunkach można zobaczyć nawet 90 meteorytów na godzinę. Niestety, w tym roku warunki dalekie będą od idealnych ze względu na fazę Księżyca, która sprawi, że ten będzie odbijał duże ilości światła. Nasz ziemski satelita 12 sierpnia znajdzie się w superpełni, przez co jego tarcza będzie większa i jaśniejsza.

Nie oznacza to jednak, że spadających meteorytów nie będzie można zaobserwować. Stosunkowo dobra widoczność Perseidów będzie w pierwszych dniach sierpnia, gdy Księżyc będzie jeszcze znajdował się w nowiu. Nie jest to jednak najaktywniejszy okres Perseidów.

Perseidy 2022 - kiedy je oglądać i gdzie patrzeć?

Jak w przypadku większości zjawisk astronomicznych, Perseidy najłatwiej zaobserwować jest w nocy. Najlepsza ich widoczność będzie zatem od północy do około 3:00. Najwięcej będzie można ich zobaczyć w okolicach konstelacji Perseusza. Nie trzeba jednak znać jej lokalizacji na niebie, spadające meteoryty same nam ją wskażą.

Źródło zdjęć: NesaYa1920 / Shutterstock