Słoneczne tornado. Przerażające zjawisko uchwycone na zdjęciu

Należący do NASA satelita naukowy Solar Dynamics Observatory nagrał wideo, które po prostu trzeba zobaczyć. Możemy na nim zobaczyć ogromne tornado. Co ważne, powstało ono na Słońcu i ma wysokość aż 14 Ziem.

Naukowcy od początku obserwowali formowanie się tornada. Rosło ono aż przez 3 kolejne dni, ale dopiero 18 marca osiągnęło swój maksymalny rozmiar. Tego dnia tornado miało wysokość około 120 tys. km, czyli mniej więcej 14 Ziem.

Ostatecznie zjawisko zapadło się w sobie i zamieniło się w chmurę namagnesowanego gazu. Doprowadziło to do wystrzelenia w atmosferę ogromnych ilości plazmy, ale na szczęście nie będzie ona miała żadnego wpływu na Ziemię.

- napisał Andrew McCarthy, zajmujący się astrofotografią.

Jednak największe wrażenie robi zdjęcie utworzone z około 200 tys. fotografii Słońca, na którym udało się uchwycić tornado. Jego autorem jest Andrew McCarthy, który pochwalił się swoją pracą na Twitterze. W przyszłości ma opublikować jeszcze większe zdjęcie.

Friday I captured around 200k images of our sun. I asked my friend @TheVastReaches for help working all the data so we could create an incredibly detailed image of our star, and we're nearly done. Take a look at this close crop of the final 140 MP pic we'll be sharing tomorrow: pic.twitter.com/VV16my1U1S