NASA prezentuje: najlepsze zdjęcia Ziemi z ISS w 2020 roku

W ramach podsumowywania mijającego roku oraz celebrowania 20-lecia istnienia Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), NASA opublikowała zestaw najlepszych zdjęć Ziemi wykonanych z orbity. Międz

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna krąży nad naszymi głowami na stałej orbicie, wahającej się od 402 do 408 km. Przemierza przestrzeń z szybkością 7,66 km/s, dzięki czemu codziennie okrąża Ziemię aż szesnastokrotnie. Od momentu powstania odwiedziło ją 240 osób z 19 krajów, zaś od lat stałą ekipę stanowi sześcioro astronautów, którzy są wymieniani co jakiś czas. ISS wyposażona jest w dziesiątki kamer i aparatów, pozwalających na wykonywanie efektownych ująć naszej planety. Co roku powstaje ich dziesiątki tysięcy.

To właśnie z wykonanych w tym roku NASA wybrała dwadzieścia najlepszych i prezentuje je w formie nagrania wideo, które możesz zobaczyć poniżej. Rozstrzał lokalizacji jest ogromny - od Paryża nocą po wybrzeża Australii. Całość trwa ponad trzy minuty. Zapraszam do obejrzenia.

