NASA zapłaci Ci ponad 4000 zł. Wystarczy dobry pomysł

NASA zapłaci 1000 dol. (ok. 4110 zł) każdemu, kto przedstawi sensowny pomysł na recykling odpadów w kosmosie.

Problem nadmiernej ilości odpadów nie dotyczy wyłącznie Ziemi, ale też przestrzeni kosmicznej, gdzie astronauci nierzadko spędzają długie miesiące na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, lub realizują inne misje. Powstawania śmieci w trakcie takich wypadów nie da się uniknąć, jednak można spróbować je przetworzyć, do czego właśnie zachęca NASA.

Na platformie crowdsourcingowej HeroX uruchomiono właśnie projekt, w ramach którego agencja chce zebrać 24 najlepsze pomysły na recykling odpadów w kosmosie. Za każdy zapłaci okrągłe 1000 dol.

Co warte podkreślenia, jak wyjaśniono, nie chodzi tu o kompletny projekt, rozpisany od A do Z, a jedynie o luźną koncepcję. Jedyny warunek jest taki, aby była ona możliwa do zrealizowania w ramach dostępnej technologii i logicznie uargumentowana, na przykład w oparciu o statystykę.

Największe szanse na wygraną, a co za tym idzie na zdobycie gratyfikacji pieniężnej i znalezienie się w harmonogramie rozwoju, mają projekty pozwalające uzyskać paliwo lub filament do druku 3D. Niemniej nie jest to wymogiem.

Niech za przykład posłuży, ze od 2009 roku ISS stosuje specjalny system recyrkulacji. Stacja odzyskuje tym samym, bazując na zaawansowanych technikach destylacji, około 85 proc. zasobów wody. Tymczasem nie marnuje się nawet mocz członków załogi, który również podlega destylacji i przekształcany jest w ten sposób nawet na wodę pitną, nie wspominając już o wielokrotnym użyciu wody skondensowanej w zbiornikach.

Różne technologie recyklingu są już stopniowo wprowadzane do badań kosmicznych. NASA zaprezentowała niedawno technologię Orbital Syngas/Commodity Augmentation Reactor (OSCAR). Za jej pomocą można przekształcić różnego rodzaju odpady w gazy wykorzystywane w kosmosie.

Do 2050 roku planuje się z kolei budowę pełnoprawnego kosmicznego centrum utylizacji odpadów, na rzecz którego powołano nawet specjalną grupę badawczą – Gateway Earth Development Group. Niewykluczone, że niektóre spośród gromadzonych niniejszym pomysłów znajdą się i w tym projekcie.

Źródło zdjęć: Shutterstock (OSORIOartist)

Źródło tekstu: NASA, oprac. własne