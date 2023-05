Sensacja na Marsie. Oto kolejne szalone znalezisko NASA

Łazik Curiosity ponownie zaskoczył wykonaną fotografią powierzchni Marsa. Po zdjęciach skał przypominających ogon smoka i kaczkę, odkryto interesujący okaz dla fanów literatury.

Od czasu do czasu NASA udostępnia najnowsze informacje na temat Czerwonej Planety. Czasami wiadomości dotyczą odkrycia dowodów na istnienie wody na planecie, innym razem udostępnione zdjęcia prezentują najciekawsze formacje skalne przypominające kształtem znane nam z Ziemi elementy, takie jak ogon smoka czy kaczka.

Łazik Curiosity to mobilne laboratorium, które zostało wystrzelone w listopadzie 2011 roku i z powodzeniem wylądowało na powierzchni planety w sierpniu 2012 roku. Jest on częścią misji Mars Science Laboratory (MSL), której celem jest zbadanie klimatu planety, poszukiwanie śladów istnienia i źródeł wody, a także scharakteryzowanie potencjału planety do zamieszkania przez człowieka w przyszłości.

Pojazd wyposażony jest w najnowocześniejsze instrumenty naukowe, w tym kamery, spektrometry, różnego rodzaju czujniki oraz system nawigacyjny. Curiosity porusza się po powierzchni Marsa i zbiera dane, tak, by pomóc naukowcom zrozumieć historię i procesy ewolucyjne zachodzące na planecie.

Erozja znów zachwyca. Znaleziono książkę

Najnowsze zdjęcie pokazuje, że należący do NASA łazik Curiosity zrobił zbliżenie skały zwanej „Terra Firme”. Obserwacji dokonano 15 kwietnia 2023 roku, czyli 3800 dnia marsjańskiego, używając Marsa Hand Lens Imager (MAHLI), umieszczonej na końcu wysięgnika robota i dostarczającej kolorowych fotografii.

Skała, którą zaprezentował Curiosity, wygląda jak otwarte strony książki. Kamień ma jedynie około 2,5 centymetra średnicy. Powstał w wyniku osadzania się minerałów na skutek działania wody, przemieszczającej się w szczelinach skał, a także w wyniku erozji wietrznej kształtującej powierzchnię na przestrzeni lat.

NASA opublikowała również obraz w postaci anaglifu, co oznacza, że możesz go obserwować w 3D, pod warunkiem posiadania specjalnych okularów do oglądania tego formatu obrazów.

Źródło zdjęć: mars.nasa.gov, shutterstock

Źródło tekstu: SCI Tech Daily, oprac. własne