Mamy łączność komórkową na Księżycu. Jest jednak haczyk

Trudne początki komórkowej rewolucji na Księżycu

W wyniku złego ułożenia paneli solarnych , kierunku świecenia Słońca oraz niskich temperatur w kraterze (w którym wylądowała Athena) lądownik nie był w stanie naładować swojego akumulatora . Athena miała na pokładzie aparaturę "NIB" (Nokia Network in a Box) - zintegrowany zestaw oprzyrządowania transmisyjnego wraz ze specjalnym oprogramowaniem niezbędnym do przesyłania fal sieci komórkowej 4G LTE na Księżycu.

Firma Nokia mimo tego odtrąbiła PR-owy sukces chwaląc się, że udało się jej dostarczyć sieć 4G na Księżycu. Jednak prawda jest taka, że aparatura NIB działała jedynie 25 minut zanim Athena straciła zasilanie. Przez to, że Athena jest ułożona na swoim boku, nie jest w stanie wypuścić łazików, które docelowo miały ustawić się na Księżycu i połączyć się z anteną Atheny, aby później wykonując różne pomiary mogły przesyłać dane do NIB w Athenie, która później transmitowałaby je drogą satelitarną na Ziemię do naukowców. Zasięg sieci 4G LTE oferowanej przez Athenę wynosiłby do 2 kilometrów.